Baupläne für Kita in Büderich : Eltern sehen Erweiterung der Kita Schatzkiste kritisch

Die Kita Schatzkiste in Büderich soll erweitert werden. Foto: ena

Kapazität der Büdericher Kita auf dem Gelände an der Bethlehemkirche soll verdoppelt werden. Am 5. Dezember Informationsabend in der Christuskirche.

Die geplante Erweiterung der Kita Schatzkiste auf dem Gelände an der Bethlehemkirche in Büderich schlägt bereits im Vorfeld hohe Wellen. Nach dem Abriss des alten Pfarrhauses an der Dietrich-Bonhoeffer-Straße soll auf dem Grundstück ein Neubau entstehen, mit dem die Kapazität der Einrichtung verdoppelt würde.

Dagegen hat die Elternschaft große Bedenken, die auch deutlich formuliert werden. „Ehe es zu spät ist“, wie es heißt. Die vorgesehene Erweiterung von 80 auf 160 Plätze – und damit auf acht Züge – sei nicht hinnehmbar und gebe Anlass zur Sorge. Zitat eines Vaters: „Tiere sollen am besten in Bioqualität gehalten werden – und Kinder in einer Legebatterie aufwachsen?“

Die Entscheidung trifft das zwölfköpfige Presbyterium unter seiner Vorsitzenden Ute Canaris, die das Projekt ausdrücklich befürwortet. Die Amtsperiode des Presbyteriums endet am 31. März 2020, die Nachfolger stehen bereits zur Wahl fest.