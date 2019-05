Städtisches Meerbusch-Gymnasium Strümp : Wenn die Aula zur Opernbühne wird

Die mobile „Junge Oper“ hat für die Sechstklässler am Städtischen Meerbusch-Gymnasium das berühmte Stück „Hänsel und Gretel“ aufgeführt. Die Fachschaft Musik hatte den Auftritt organisiert. Auch Schüler durften auf die Bühne.

Und nur wenige Minuten später steht die Lehrerin plötzlich selbst auf der Bühne in der Aula des Städtischen Meerbusch-Gymnasiums. „Davon habe ich ehrlich nichts gewusst“, sagt sie in einer kurzen Verschnaufpause zwischen zwei Auftritten als Mutter von „Hänsel und Gretel“.

Angebot Das Ensemble der Jungen Oper bietet einen 90-Minuten- und einen mehrtägigen Workshop für Schüler an. Außerdem 60-Minuten-Aufführungen in den Schulen.

Die „Junge Oper“, ein mobiles Opernensemble aus Detmold, hat die berühmte Oper von Engelbert Humperndinck in dem Meerbuscher Gymnasium für alle rund 130 Sechstklässler aufgeführt. „Wir haben parallel in allen sechsten Klassen im Unterricht die Oper Hänsel und Gretel behandelt. Da passt dieser Opernbesuch natürlich perfekt“, sagt Hölscher.

Vor Beginn der Aufführung hat Joachim, der gleichzeitig die Rolle des Vaters von Hänsel und Gretel und die Hexe spielt, die Schüler in die geheimnisvolle Welt der Oper eingeführt. Sie haben gelernt, welche Instrumente es dort gibt, was eine Souffleuse macht, wozu die Maske dient und warum die Dinge auf der Bühne auch als Requisiten bezeichnet werden.

Die Fachschaft Musik hat den Opernbesuch am SMG zum ersten Mal organisiert, finanziert hat ihn zu einem Großteil der Förderverein der Schule. „So mussten die Kinder lediglich noch drei Euro pro Person bezahlen“, sagt Hölscher. Und es hat sich gelohnt, wie die Schüler nach der Aufführung betonen. „Mir hat es richtig gut gefallen, weil wir so viel mitmachen durften“, sagt Isabelle. Und ihre Freundin Ada ergänzt: „Die Auftritte von unseren Mitschülern haben mir gefallen, die haben das toll gemacht.“ Das findet auch Rafael: „Ich wusste gar nicht, dass die so was können.“