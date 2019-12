Serie Firmen in Meerbusch : Maßgeschneiderte Technik aus Osterath

Die Maschinen des Familienunternehmens Iseki sind auch in Meerbusch an vielen Stellen im Einsatz. Außerdem sind Geschäftsführer Martin Hoffmann und Marketingleiter Oliver Sticht echte Elektro-Pioniere.

218 Mitarbeiter – darunter 35 am Standort Naunhof – kümmern sich um das Geschäft mit dem breiten Vertriebsportfolio. Damit stößt Iseki in eine Nische, baut neben Kompakt-Traktoren für den landwirtschaftsnahen Einsatz – beispielsweise im Obstbau, für Baumschulen oder in der Forst- und Pflegewirtschaft – Kommunal-Maschinen, macht deren Bedienung einfacher und konzipiert so einen „Maßanzug“ für die Kommunal-Profis oder Nutzer im Garten- und Landschaftsbau.

Zwischen 16 und 66 PS haben die Traktoren, die sich von den Maschinen in der klassischen Agrarindustrie abgrenzen. „Unsere Geräte arbeiten unter anderem dort, wo Fußgänger unterwegs sind – an Gehwegen, Bushaltestellen oder Parkplätzen“, sagt Oliver Sticht. Die Iseki-Kunden, und damit auch das Vertriebsnetz, sitzen in ganz Deutschland sowie in Polen, Österreich, Ungarn und Tschechien. Auf dem Iseki-Areal an der Rudolf-Diesel-Straße stehen mehrere Hallen. Darunter ist ein Ersatzteillager, das rund 40.000 Einzelteile bereithält, „bis zur kleinsten Schraube“. In diesem Umfeld fühlt sich auch Azubi Philipp (16) wohl: „Das ist mein Traumberuf.“ Dafür, dass sich die Mitarbeiter und auch die Auszubildenden wohlfühlen, sorgt unter anderem Julia Shcherbakova. Als Personalreferentin unterstützt die 28-Jährige die Personalabteilung und legt Wert darauf, Iseki auch bei der Suche nach Fachkräften als attraktiven Arbeitgeber ins Gespräch zu bringen: „Ich kann selbst entscheiden, das macht viel Spaß.“ Schließlich würden nicht nur die Maschinen von Iseki für Wertbeständigkeit stehen, „auch die Mitarbeiter sind treu, hier arbeiten die Menschen gern“. Damit sie alle auf dem neuesten Stand sind, gibt es auf dem Iseki-Gelände ein eigenes Schulungszentrum. Martin Hoffmann erklärt: „Dort werden unsere Fachhandelspartner ausgebildet sowie technisch und kaufmännisch tätige Mitarbeiter in mehreren Veranstaltungen pro Jahr auf den aktuellen Stand der Dinge gebracht.“