Sicherheit in Meerbusch : Feuerwehr trotz Corona voll einsatzbereit

Meerbusch Die Einsatzkräfte in Meerbusch haben ihre Abläufe bereits im März der Krise angepasst. Bei Verdachtsfällen werden etwa Schnelltests gemacht. Außerdem gibt es spezielle Schutzanzüge. Bedauerlich: Seit März dürfen keine Kinder mehr die Feuerwehr besuchen.

Um sicherzustellen, dass die Feuerwehr auch in Krisenzeiten voll einsatzbereit ist, wurde bereits frühzeitig - seit März 2020 - der gesamte Dienstbetrieb der Feuerwehr Meerbusch den jeweils aktuellen Bedingungen angepasst, so Mohr. „Einsätze und notwendige Wartungsarbeiten an technischen Geräten fanden natürlich weiterhin statt.“ Aber beispielsweise werden bei Einsätzen derzeit nicht mehr alle zur Verfügung stehenden Sitzplätze in den Fahrzeugen besetzt. Mohr: „Stattdessen rücken die Fahrzeuge mit einem reduzierten Kräfteansatz aus.“ Die Anzahl der Kräfte sei dabei aber so bemessen, dass die Einheit immer noch ihre Aufgaben an der Einsatzstelle erfüllen kann. Und wenn abzusehen sei, dass das Personal nicht ausreicht, würden weitere Fahrzeuge und Kräfte nachgefordert. Auch für den Fall, dass an einer Einsatzstelle mehrere Einsatzkräfte aus unterschiedlichen Feuerwehreinheiten zusammenkommen, wurden Maßnahmen getroffen. So soll das Infektionsrisiko innerhalb der Feuerwehrleute minimiert werden. Mohr: „Unsere Einsatzkräfte sind etwa besonders darauf sensibilisiert, an Einsatzstellen auf Abstand zu achten, wann immer es die Situation zulässt.“ Nach dem Einsatz gelten für die Einsatzkräfte umfangreiche Hygienemaßnahmen. Frank Mohr betont in diesem Zusammenhang: „Die gehörten aber auch früher immer schon zum Abschluss eines jeden Einsatzes dazu.“ Nur würden diese in der Corona-Pandemie noch ausgeprägter befolgt. „Außerdem stehen an vielen Stellen in den Gerätehäusern mehr Seifen- und Desinfektionsspender zur Verfügung.“ Apropos Desinfektion: Auch die Einsatzfahrzeuge werden regelmäßig desinfiziert, um Kontaktstellen mit dem Virus zu vermeiden.