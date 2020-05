Finanzen : 10,8 Millionen Euro Minus wegen Corona-Pandemie

Meerbusch Kämmerer Christian Volmerich teilte beim Hauptausschuss am vergangenen Donnerstag die Finanzen der Stadt Meerbusch mit. Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage möchte geplante Maßnahmen schieben.

(ena) Zu Beginn der Hauptausschuss-Sitzung am Donnerstag verteilte Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage noch gut gelaunt Stoff-Masken mit Meerbuscher Sehenswürdigkeiten an die Ausschussmitglieder. Doch beim Thema Finanzen war’s vorbei mit der guten Stimmung.

Im Detail bedeutet das: Der Rückgang an Einkommensteuer-Erträgen liegt bei 4,9 Millionen Euro, die Umsatzsteuereinnahmen gehen um 350.000 Euro zurück, und der Rückgang bei den Gewerbesteuer-Einnahmen liegt sogar bei 5,3 Millionen Euro. „Hinzu kommen noch fehlende Einnahmen etwa bei Kita-Beiträgen, so dass wir aktuell von einem Corona-bedingten Verlust von 10,8 Millionen Euro ausgehen müssen“, so der Kämmerer. Kleiner positiver Nebeneffekt in der Krise: „Die eingebrochenen Gewerbesteuer-Einnahmen hätten zur Folge, dass wir knapp 400.000 Euro weniger Gewerbesteuerumlage zahlen müssten.“