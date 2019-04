Bürgerverein plant Demonstration : Protest aus Nierst gegen den Lkw-Verkehr wird lauter

Seit Jahren sei der Lkw-Verkehr, der verbotenerweise durch Lank und Nierst zum Krefelder Hafen führt, eine Belastung für die Bürger, sagt Ulrich Fink vom Nierster Bürgerverein (NBV). Gespräche mit dem Rhein-Kreis Neuss und der Stadt Meerbusch hätten bisher nicht erfolgreich dazu geführt, das Verkehrsaufkommen in Nierst einzudämmen.

Der Ausbau des Krefelder Hafens würde die Situation eher verschärfen, so Fink. Deshalb ruft der NBV die Nierster zur Demonstration am 4. Mai auf. Die Demo wird am Donnerstag, 25. April, auch Thema der Nierster Bürgerversammlung, ab 20 Uhr in den Räumen der Alten Schule sein.