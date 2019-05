St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Büderich : Schützen suchen drei Regenten

Die Büdericher Sebastianer ermitteln am Samstag ihre neuen Majestäten für das Schützenfest an Pfingsten. Der amtierende König Thomas III. verabschiedet sich.

Noch ist Thomas III. Kepurra König der St. Sebastianus-Schützenbruderschaft in Büderich. Doch die Regentschaft neigt sich dem Ende zu, am Samstag wird ein Nachfolger für den Paradeschützen aus dem Bundesfanfarencorps, der jetzt als einziger alle Büdericher Königskronen schon getragen hat, gesucht.

Umleitung am 19. Mai : Maimarkt in Osterath: Buslinie 832 umgeleitet

Höhepunkt des Tages wird der Königsschuss gegen 18 Uhr sein. Kepurra hat im vergangenen Jahr die Messlatte hochgelegt und mit nur einem Schuss die Königswürde errungen. Wie oft wird es diesmal knallen, bis die rund 800 Schützen endlich wissen, wer sie in drei Wochen zum großen Fest regieren darf und wessen edle Dame am Pfingstmittwoch zum Festabschluss pompös gekrönt werden wird? Im Anschluss an das Vogelschießen zieht das Regiment zum Festzelt auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz. Hier beginnt um 19 Uhr der Proklamationsball, bei dem auch die erfolgreichen Pfänderschützen ausgezeichnet und Schießpreise der sportlichen Wettbewerbe des Winterhalbjahres verliehen werden. Die neue Königin wird währenddessen von den Büdericher Musikzügen an ihrer Residenz abgeholt und gegen 20.15 Uhr in die Festhalle einziehen. Die Musik macht DJ Yeti; der Eintritt ist frei, Gäste sind – ebenso wie beim Vogelschießen – willkommen.