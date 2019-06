Europameisterschaften im Seniorentennis : Senioren-Tennis-Europameisterin kommt aus Lank

Reinhilde Adams ist neue Tennis-Europameisterin.

Die Lank-Latumerin sicherte sich jetzt bei den European Open für Seniorinnen im österreichischen Pörtschach den Titel in der Altersklasse der Über-65-Jährigen. „Ich bin sehr glücklich. Im Einzel ist es international mein bislang größter Erfolg“, sagte Adams, die sich an der Seite von Monika Quirmbach auch die Siegertrophäe im Doppel schnappte.

In 22 Konkurrenzen kämpften bei den Offenen Senioren Europameisterschaften am Wörthersee mehr als 350 Damen und Herren aus 42 Nationen um die Titel. In den beiden ersten Runden musste Adams jeweils ein hartes Stück Arbeit verrichten, um ihre Gegnerinnen zu bezwingen. Zum Auftakt setzte sie sich mit 6:1, 2:6, 6:4 gegen Lokalmatadorin Hildegard Bruggraber durch. „Ich war nach der Absage einer anderen Spielerin plötzlich an Nummer eins gesetzt und somit in der Favoritenrolle. Das war mental nicht ganz leicht für mich“, gibt die 67-Jährige zu.