Infrastruktur in Meerbusch Deutsche Glasfaser zieht sich aus Strümp zurück

Die Deutsche Glasfaser zieht sich aus dem Glasfaserprojekt in Strümp zurück. Wie das Unternehmen mitteilte, sei der Grund dafür, dass ein Mitbewerber mit Ausbauarbeiten für ein Glasfasernetz begonnen habe. Dabei handelt es sich um die Deutsche Telekom, die sich vorgenommen hat bis Ende 2025 mehr als 30.000 Meerbuscher Haushalte und Unternehmensstandorte an ihr Glasfasernetz anzuschließen. Der Ausbau in Büderich, Osterath und Strümp habe bereits begonnen, teilte die Telekom auf ihrer Internetseite mit. Die Deutsche Glasfaser betonte, dass grundsätzlich ein doppelter Netzausbau vermieden werden solle, da dies weder betriebs- noch volkswirtschaftlich sinnvoll ist. „Die bisher eingegangenen Kundenaufträge sind damit hinfällig und werden nicht von Deutsche Glasfaser angenommen. Mangels Vertragsabschluss entstehen dem Kunden auch keinerlei Verpflichtungen gegenüber Deutsche Glasfaser“, teilte das Unternehmen mit.