Wirtschaft in Meerbusch : Raum für Ästhetik

Christian Speiers Designbüro ist in einer alten Industriehalle zu Hause. Dort entstehen die Konzepte für Privatleute und Unternehmen. Foto: RP/Alois Muellerinfo@amfotos.com

Osterath Der enge Austausch mit seinen Kunden ist für Innenarchitekt Christian Speier wichtig. Außerdem spielt in dem Designbüro die Ökologie eine wesentliche Rolle. Sogar Hollywoodstar Brad Pitt gefallen die Ideen aus Osterath.

„Ich möchte die Individualität des Kunden in der Gestaltung seiner Räume widerspiegeln“, sagt Christian Speier, Gründer und Inhaber von Hysenbergh. Und die Kunden seines Innenarchitekturbüros sind – in normalen Zeiten – Privatleute und Unternehmen zu gleichen Teilen.

„Durch Corona hat sich die Lage etwas verschoben, da viele im Homeoffice gearbeitet und dabei festgestellt haben, was ihnen an ihrem Zuhause nicht gefiel.“ Das Ergebnis kann mal ein Badezimmer sein, das sich nach dem Umbau als verspielter Wohlfühlort in Renaissancestil präsentiert, oder ein komplett neues Wohnkonzept im Landhausstil.

Info Stadt Meerbusch als Standort für Firmen Magazin Auszüge aus diesem Text – und weitere aus dem Meerbuscher Wirtschaftsleben – gibt es im neuen Standort-Magazin, das die Rheinische Post gemeinsam mit der Stadt Meerbusch herausbringt. Es liegt in den städtischen Einrichtungen aus und ist über die Internetseite der Stadt Meerbusch (www.meerbusch.de) zu lesen.

Auf Unternehmensseite ist es beispielsweise der Komplettumbau einer urdeutschen Kneipe in ein hippes koreanisches Restaurant oder die Umgestaltung eines normalen Büroraums in ein Creative Work Space. „Auch dafür haben wir verschiedene Ansätze durchgespielt. Wir arbeiten immer im engen Austausch mit dem Kunden, aus dem dann nach und nach ein Konzept entsteht wie dieser Think Tank, der Platz lässt für Kreativität und Rückzug, für Austausch und Work-out.“

In diesem Fall wollte eine Beratungsfirma, die Workshops für Führungskräfte anbietet, einen flexibel nutzbaren Raum für aktives Lernen schaffen – mit ruhigen wie auch mit aktiven Zonen. So gibt es dort nun unter anderem einen teilbaren Besprechungsraum auf Rollen ebenso wie unterschiedlich, eine Gaming-Ecke oder eine an der Wand angebrachte Papierrolle, die den Tisch davor zur bunten Malfläche werden lässt.

Doch Christian Speier, in dessen Unternehmen zehn Mitarbeiter beschäftigt sind, begeistert sich nicht nur für das Design von unbeweglichem, sondern auch für die Gestaltung von beweglichem Material. „Ursprünglich komme ich von der Tischlerei, habe mich aber immer schon mit Interieur beschäftigt – studiert habe ich letztlich Mode- und Kommunikationsdesign. Vor allem aber hat mich Wolfgang Joop inspiriert, mit dem ich drei Monate lang zusammenarbeiten durfte.“ Das war 2012 während seines Modestudiums in Düsseldorf, neben dem Speier sein seit 2005 existierendes Unternehmen weiterführte. „Das lief aber so gut, dass ich, anders als eigentlich geplant, nicht in die Mode ging.“

Seit 2019 ist Hysenbergh in der Alten Seilerei in Osterath zu Hause. In einer großen, alten Industriehalle liegt das Designbüro, in dem die verschiedenen Konzepte entstehen – auch für „Tischdrei“. Der gefiel sogar Hollywoodstar Brad Pitt so gut, dass er ihn kaufte. Während dieser platzsparende Schreibtisch für vier Personen mit seiner Funktionalität punktet (alle Kabel verschwinden im Mittelfuß), ist „Tischfünf“ vor allem ein Hingucker: 90 Elemente, die einzeln nicht stehen können, verschmelzen zu einem stabilen Möbel. „Für andere Stücke haben wir Kooperationspartner, die sie in unserem Stil bauen“, sagt Christian Speier, der sich nicht nur als Innenarchitekt, sondern als Generalunternehmer versteht: Um die Bauzeit so gering wie möglich zu halten, bietet er sämtliche Leistungen aus einer Hand an.

Bei seiner Arbeit spielt die Ökologie eine wichtige Rolle. „Wir verwenden keine Tropenhölzer, sondern heimische, die wir mit biologischen Produkten behandeln und bemühen uns, so papierfrei wie möglich zu sein“, sagt der 44-jährige gebürtige Koblenzer. Dazu passt auch sein aktuelles Projekt: Für ein Modelabel, das seine Stoffe natürlich färbt, erarbeitet er ein Showroom-Konzept, das die Nachhaltigkeit der Kleidungsstücke reflektiert.

Apropos Fashion: Da Christian Speier noch immer sehr für Mode brennt, will er in diesem Jahr eine Motorrad-Jacken-Linie unter eigenem Label herausbringen.