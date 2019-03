Soziales Projekt: Meerbusch hilft bittet Bedürftige an die „Kultur-Tafel“ 

Das Projekt läuft seit Anfang März. Vermittelt werden nicht genutzte Karten für Sport, Theater oder Konzerte. Das Team sucht Spender und Mitarbeiter.

(ena) Als Ursula Thomas ihr Ballett-Abo einmal nicht nutzen konnte, wollte sie, dass jemand anders in den Genuss kommt. „Ich habe die Karten angeboten wie Sauerbier – niemand wollte sie haben.“ Das Problem hätte sie nicht gehabt, wenn es damals schon die „Kultur-Tafel Meerbusch“ gegeben hätte. Die Idee: Nicht verkaufte oder nicht genutzte Tickets für Sport-, Kultur- und Freizeitveranstaltungen werden an Menschen verschenkt, die sich so einen Besuch sonst nicht leisten können. Betreuerin des neuen Projekts von Meerbusch hilft ist Ursula Thomas. „Anfang März sind wir gestartet, bislang lief es toll“, erzählt Thomas, die gleichzeitig Team-Mitglied der Tafel Osterath ist. Dort habe sie immer wieder erlebt, dass bei den Menschen nicht nur der Bedarf nach Lebensmitteln da sei, sondern auch nach Kultur. „Über die Kultur-Tafel wollen wir den Menschen Lebensqualität schenken und sie in die Mitte der Gesellschaft zurückholen.“ Das Angebot kommt an: Ein Zehnjähriger beispielsweise konnte über die Kultur-Tafel ein Spiel der DEG besuchen und habe sich hinterher für „das schöne Erlebnis“ bedankt.