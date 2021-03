Jugendarbeit in Meerbusch : Stadtjugendring mit neuem Vorstand

Michaela Danker kümmert sich mit der Arche Noah um Tiere, Kinder und Jugendliche. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Meerbusch Vier Frauen teilen sich künftig die Führungsaufgabe. Vorsitzende ist Michaela Danker, Leiterin der Jugendfarm Arche Noah in Büderich. Künftige Themen sind neben politischer Bildung auch Cybermobbing und Onlinesucht.

(RP) Der Stadtjugendring (SJR) Meerbusch hat sich neu aufgestellt. Nachdem Hans-Jürgen Barbarino (Oase Büderich) und Udo Holländer (Katakombe Osterath) jahrelang den SJR gemeinsam geleitet haben und unter anderem für jährliche Bildungsfahrten bekannt waren, vollzieht sich nun ein Wechsel. Neue Vorsitzende ist Michaela Danker, die die Arche Noah in Büderich leitet.

Sie wird von drei weiteren Vorstandsmitgliedern unterstützt: Sandra Bikowski von der mobilen Einrichtung Karibu Meerbusch, Kathrin Zawiasa von der Katakombe Osterath und Ilona Appel, die für die Kinder- und Jugendarbeit Nierst zuständig ist. „Wie man am vergrößerten Vorstand sieht, möchte der SJR mehr Aufgaben übernehmen und für mehr Vielfalt in der Führungsebene sorgen“, teilt der neue Vorstand mit. „Abgerundet werden unsere Aktivitäten durch die beratende Unterstützung des Jugendamtes.“

Für die erweiterten Aufgaben sucht der Stadtjugendring Helfer. Wer die Voraussetzungen der Satzung des Stadtjugendringes erfüllt und sich für ein Mitwirken interessiert – sei es auf Trägerebene oder auch einfach in der Arbeit mit Jugendlichen – kann sich per Mail an stadt-jugendringmeerbusch@gmx.de melden. Auch beratende Mitglieder sind willkommen.

Bereits im vergangenen Jahr hat der SJR trotz Corona einige Angebote für Jugendliche organisiert, etwa die U16-Wahl inklusive Live-Interviews mit allen Bürgermeisterkandidaten sowie eine Schnitzeljagd durch die Stadtteile. „Diese und viele weitere Angebote dieser Art wie beispielsweise die diesjährige U18-Wahl wollen wir als neu gebildeter Vorstand weiter vorantreiben“, heißt es. „Natürlich alles gemeinsam mit unseren Jugendeinrichtungen – unter dem Dach das SJR. Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit, um die Kinder und Jugendlichen in Meerbusch ganzheitlich in ihrer Lebenswelt unterstützen zu können.“ Der Stadtjugendring vereint ehrenamtliche sowie hauptamtliche Institutionen in der Jugendarbeit, also verschiedene freie Träger der Jugendhilfe und verschiedene Jugendverbände, wie etwa die Pfadfinder und die Jugendfeuerwehr.

Das sind einige Themen, die dem neuen Vorstand besonders wichtig sind: Die Digitalisierung soll Teil der Jugendarbeit sein. „Entsprechend haben wir bereits eine Facebook-Seite und einen Instagram Account, den wir bereits für die ersten Informationen nutzen.“ Dabei seien die Verantwortlichen auf viele Themen gestoßen, bei denen Aufklärung nötig sei und die der SJR in enger Zusammenarbeit mit den Schulen angehen will. Das sind etwa Themen wie Cybermobbing, Fake News, Online- und Computerspielsucht, Datenschutz und sexuelle Übergriffe im Internet. „Aber auch Themen wie ,Zu nackt fürs Internet?’, ,Was muss ich bei TikTok, WhatsApp, Instagram und Co. beachten?’ und Selfies, Sexting und Selbstdarstellung sind für uns wichtige Themen, mit denen die Jugendlichen Tag für Tag in Berührung kommen“, heißt es.