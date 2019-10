Gerd Anders hat eine ungewöhnliche Sammlung : Der Schlüsselsammler aus Osterath

In seinen Aktenkoffern befinden sich derzeit über 1000 Kellermeisterschlüssel – ob noch viel mehr dazu kommen, glaubt Gerd Anders nicht. Foto: Hans-Juergen Bauer (hjba)

Schlüssel und Korkenzieher in einem: Gerd Anders besitzt 1700 Kellermeisterschlüssel, die er in seinem Haus archiviert hat. Jetzt will er seinen Schlüssel-Schatz an ein interessiertes Museum abgeben.

„Zur Kellermeister-Schlüssel-Stube“ steht auf einem in Glas eingerahmten Schild, das sofort ins Auge springt, wenn man das Haus von Gerd Anders in Osterath an der Willicher Straße betritt. Mit Kellermeisterschlüsseln kennt sich Anders, Jahrgang 1943, besonders gut aus. „Früher hingen die im Wohnzimmer über der Couch und waren gängige Geschenke zu Geburtstagen oder Jubiläen“, erzählt der 75-Jährige, der vor seiner Pensionierung als Beamter bei der Bahn angestellt war. Seit mehr als 30 Jahren sammelt er Kellermeisterschlüssel, inzwischen hat er, so glaubt er, alle beisammen: insgesamt knapp 1700.

Beispiele aus der Sammlung von Gerd Anders aus Osterath: Bei den Kellermeisterschlüsseln handelt es sich um Korkenzieher und Schlüssel in einem. Früher wurden sie von Kellermeistern benutzt – zum Öffnen von Türen und Weinflaschen. Foto: RP/Privat / Gerd Anders

In seiner „Kellermeister-Schlüssel-Stube“, einem kleinen, mit dämmrigem Licht beleuchteten Kellerraum, bewahrt Anders seine Schätze, sorgsam in Aktenkoffern archiviert, auf. Jeweils auf einem kleinen Brett, das mit einem roten Samttuch überzogen ist, bindet Anders seine Schlüssel fest. Ist das Brett voll, kommt es in einen Koffer. Pro Jahr hatte er oft drei solcher Bretter mit jeweils rund 16 Schlüsseln zusammen. Bevor er sich die Lösung mit den Aktenkoffern überlegte, lagerte er die Schlüssel im Garten. „Dann habe ich von meiner Frau aber zu hören bekommen: ‚Das sieht ja aus wie beim Schrotthändler’“, sagt Anders und lacht.

Immer Keller seines Hauses hat Gerd Anders‘ einen Raum für seine Kellermeisterschlüssel-Sammlung. Foto: RP/Mirjam Ratmann

Im Keller hat er nun sein eigenes Reich. Die Schönheit und die Vielfalt der einzelnen Stücke – das macht für ihn das Sammeln aus. Anders’ andere Leidenschaft ist Borussia Dortmund. Auf der gegenüberliegenden Seite der Aktenkoffer hängt alles voll mit gelb-schwarzen Fan-Artikeln. Mit dem Umzug von Hagen nach Osterath vor siebeneinhalb Jahren habe er aber seine Dauerkarte fürs Dortmunder Fußballstadion aufgegeben.

Gerd Anders‘ Lieblingsschlüssel. Foto: RP/Mirjam Ratmann

Was man beim ersten Hinsehen nicht vermutet: Hinter den Schlüsseln verbergen sich in Wahrheit Korkenzieher. „Die Kellermeister waren früher für den Wein zuständig und so konnten sie die Kellertür aufschließen und direkt den Wein entkorken“, erklärt Experte Anders, der sich selbst als „Weintrinker“ bezeichnet. 1795 erfand der Engländer Samuel Hershaw den ersten Korkenzieher mit Gewinde.

Die Schlüssel-Korkenzieher waren vor allem in Europa verbreitet. Das schlägt sich auch der Sammlung nieder. „90 Prozent ist aus Deutschland, der Rest aus England, Rumänien, Österreich, Frankreich und den Niederlanden“. Die meisten der Schlüssel sind aus Messing, Edelstahl oder Silber. Aus Frankreich sind auch einige aus Holz dabei.

Angefangen habe die Sammelleidenschaft als purer Zufall. Mit einem Freund sei er in Hagen in einer Kleingartenanlage auf einen Trödelmarkt gestoßen. Das war 1985. „Und da lag auf einem Tisch auf einmal ein Schlüssel, ein Kellermeisterschlüssel“, erzählt der 75-Jährige. Anders kaufte seinen ersten Schlüssel – damals noch für fünf Mark. Als er direkt ein paar Tische weiter noch zwei Schlüssel entdeckte, war seine Sammelleidenschaft geweckt. „So fing das Ganze, an und anschließend bin ich auf die größten Trödelmärkte im Ruhrgebiet gefahren.“

Auf Flohmärkten wird er schon lange nicht mehr fündig. Daher sucht Anders heute im Internet nach Schlüsseln. Dort seien auch einige, die ihre eigenen Sammlungen aufgeben würden. Doch generell ist die Kellermeister-Schlüssel-Community klein. Das bedauert Anders: „Es wäre schön, sich mit jemandem auszutauschen“, sagt er. Da es eine sehr seltene Sammelleidenschaft zu sein scheint, gibt es auch keine Kataloge wie beispielsweise bei Briefmarken oder Münzen. Wie wertvoll seine Sammlung ist, könne er daher nicht feststellen, so Anders. „Aber wenn ich jemanden finde, der mir 50.000 Euro gibt, dann kriegt er die!“