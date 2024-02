Janina Lohr ist neu im Amt Rhein-Kreis will Energieverbrauch auch in Schulen weiter senken

„Wir freuen uns, dass wir diese wichtige Stelle mit einer kompetenten Fachkraft besetzen können“, betonte Petrauschke. So ist Janina Lohr nicht nur Diplom-Maschinenbauingenieurin, sie bringt auch Erfahrungen in der Projektleitung im technischen Bereich mit. Lohr soll den Kreis dabei unterstützen, den Energieverbrauch in den Schulen und Verwaltungsgebäuden zu senken. Bereits in den letzten Jahren habe der Rhein-Kreis Neuss dazu zahlreiche Maßnahmen in Angriff genommen und wolle sich nun zusammen mit der Energiemanagerin für noch mehr Ressourcenschonung und Klimaschutz einsetzen, so Petrauschke.