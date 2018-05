Meerbusch: Der Ökomarkt öffnet im Juni zum 29. Mal

Meerbusch Mehr als 70 Stände bieten den Besuchern am 10. Juni Informationen und Produkte rund um Umwelt und Naturschutz.

Kunstvolle Keramik, Schmuck und Accessoires aus Brasilien, Tee, Gewürze und Honig mit Bioqualität und weitere Getränke und Lebensmittel aus ökologischem Anbau werden auf dem 29. Ökomarkt in Lank zu finden sein. Neben Verkaufsständen gibt es Informationen rund um die Themen Umwelt und erneuerbare Energien. "Die bunte Mischung aus Infoständen zum Thema Umweltschutz, Kunsthandwerk und ökologischen Lebensmitteln kommt gut bei unseren Besuchern an", sagt Wolf Meyer-Ricks, Manager des Marktes und Lanker Vorsitzender des Nabu-Kreisverbandes. In der Fußgängerzone in Lank wird es am 10. Juni also wieder bunt. An mehr als 70 Ständen können sich die Besucher informieren oder Leckereien probieren - natürlich in Bioqualität oder aus ökologischem Anbau.