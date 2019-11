Wolf Meyer-Ricks aus Lank : Meerbuscher schreibt Zaun-Ratgeber

Der Gartenbauingenieur Wolf Meyer-Ricks aus Lank hat mit seiner Kollegin Christine Andres ein Fachbuch für Laien und Profis veröffentlicht. Darin geben die beiden Tipps zum Bau von Zäunen, Toren und Gabionen.

Wolf Meyer-Ricks, Organisator des jährlichen Ökomarktes in der Lanker Fußgängerzone, ist gerne in der Natur unterwegs. Der Nabu-Vorsitzende von Meerbusch genießt das Areal des Vereins an der Webergasse und ackert im eigenen Garten. Dabei sind ihm seine Kenntnisse als Gartenbauingenieur eine große Hilfe. Nun hat der Lanker zusammen mit seiner Kollegin Christine Andres erstmalig ein Buch geschrieben. Titel: „Zäune, Tore und Gabionen im Garten- und Landschaftsbau“.

Es richtet sich sowohl an interessierte Laien wie an Profis, die Fehler bei der Anlage und Gestaltung eines Hausgartens oder einer gewerblichen Anlage vermeiden wollen. Auf 150 Seiten beraten die Autoren die Leser bei der Entscheidung für einen passenden Zaun, der auch durchaus aus einer der heute modernen Gabionen (Drahtgeflechte, aufgefüllt mit Steinen) bestehen kann. „Ein Zaun erfüllt verschiedene Zwecke, nämlich die Einfriedung des Grundstücks wie auch Sicht-, Wind- und Schallschutz“, erklärt Meyer-Ricks.

Der Ratgeber ist reich bebildert, so dass sich der Leser einen Eindruck von den verschiedenen Materialien verschaffen kann. Seien es zum Beispiel Südtiroler Holz- oder Bambuszäune, aber auch Metallgitter und Tore. „Wir haben die Fotos selber geschossen“, erzählt Meyer-Ricks, der ein leidenschaftlicher Hobbyfotograf ist. Wichtig ist ihm, dass die Empfehlungen des Buches dem technischen Regelwerk der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung und Landschaftsbau) entsprechen. Meyer-Ricks sitzt selber in einigen Gremien dieses Verbandes. Im Jahr 2000 hat er sich als Sachverständiger für Garten- und Landschaftsbau selbstständig gemacht, nachdem er zuvor einige Jahre ein eigenes Unternehmen führte. Seine praktische Ausbildung absolvierte er übrigens bei dem Ilvericher Gartencenter Wantikow. Rund ein Jahr hat Wolf Meyer-Ricks mit seiner Kollegin an dem Buch gearbeitet, beginnend mit der Materialsammlung. Dazu gehörte auch ein Besuch in einem Werk, das Gabionen herstellt. Die „heiße Phase“, so erzählt er, dauerte dann ein Vierteljahr – alles neben der eigenen Berufstätigkeit. Am Ende des Buchs gibt es eine Checkliste für den Bau von Zäunen sowie verschiedene Beispiele, wie man es nicht machen sollte.