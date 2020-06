Sport in Meerbusch : TC Strümp plant zwei Großprojekte

Das Bild zeigt die Anlage des TC Strümp an der Fritz-Wendt-Straße. Mit Fördergeldern des Landes will der Vorstand eine Flutlichtanlage bauen und ein neues Bewässerungssystem installieren. Foto: TCS

Strümp Mit Fördergeldern des Landes NRW will der TC Strümp eine Flutlichtanlage und eine neue Bewässerungsanlage finanzieren. Mitte Juli richtet der Tennisverein außerdem erstmals ein Ranglistenturnier für Jugendliche aus.

Mehrere Wochen herrschte auf der Anlage des Tennisclubs Strümp eine gespenstische Stille. Ihren Lieblingssport auszuüben, war für die knapp 330 Mitglieder bis Mitte Mai auf Grund der Corona-Pandemie nicht erlaubt. Hinter den Kulissen stand die Arbeit des Vorstands jedoch alles andere als still. Inmitten der Corona-Krise initiierte er gleich zwei Großprojekte zur Sanierung und Modernisierung der Anlage an der Fritz-Wendt-Straße. Möglicherweise schon zur kommenden Saison wird der Klub eine Flutlichtanlage und neue Bewässerungsanlage bekommen.

Neue Führung In der jüngsten Mitgliederversammlung des TCS wurden Philipp Blumentrath (1. Vorsitzender), Claas Schneider (2.Vorsitzender) und Carsten Schneider (Schatzmeister) neu in den Vorstand gewählt. Die aktuelle Führungsriege komplettieren Tim Kleinevoss (Geschäftsführer), Uli Strünck (Marketing), Marion Martin (Sportwartin), Michael Schlageter (Jugendwart) sowie die Beisitzer Melanie Osterried, Jan Heitmüller und Ira Jürging.

„Wir waren in unseren Planungen schon recht weit fortgeschritten. Und dann kam Corona“, berichtet TCS-Geschäftsführer Tim Kleinevoss. Ein Verschieben der Projektanträge sei aber nicht in Frage gekommen. „Das Förderprogramm bietet uns als kleiner Verein die einmalige Möglichkeit, diese beiden Projekte anzugehen. Ohne den NRW-Zuschuss wäre das für uns nicht stemmbar.“

Persönliche Treffen waren wegen der Kontaktbeschränkungen jedoch nicht möglich. Deshalb glühten in den vergangenen Wochen die Smartphones und Notebooks der Vorstandsmitglieder. Die Sitzungen fanden per Videokonferenz statt. Um die satzungsmäßig notwendige Zustimmung der Mitglieder zu den Projekten zu erhalten, wurde sogar eine außerordentliche Mitgliederversammlung virtuell abgehalten. „Wir waren begeistert, wie viele Mitglieder sich online zugeschaltet haben“, sagt der erste Vorsitzende, Philipp Blumentrath. „Das war uns sehr wichtig, denn wir wollten eine möglichst breite Unterstützung für diese Projekte.“ Läuft alles glatt, könnten die Arbeiten schon im Herbst starten.

Auch in anderen Bereichen habe die Pandemie beim TCS eher Energie freigesetzt als blockiert, berichtet Sportwartin Marion Martin. „Mehrere Mannschaften haben nach der Wiedereröffnung mit kleineren Sponsorenprojekten dazu beigetragen, dass unsere Anlage schöner wird.“ So wurde in Eigeninitiative der Geräteschuppen neu gestrichen, eine neue Beleuchtung für die Terrasse installiert und die Ballwand von Brennnesseln befreit. „Wir haben in der Zwangspause alle gemerkt, wie wichtig uns der Sport und das Vereinsleben ist“, so Martin.