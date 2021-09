Kunst in Meerbusch : Das Holz ist bei Thorsten Klein der Meister

Ossum Ohne maschinellen Einsatz fertigt Thorsten Klein Alltagsgegenstände aus Holz. Das dafür notwendige Material findet er auch in Meerbuschs Wäldern.

In seiner Werkstatt auf dem Hof Ossum 11 – dort steht unter anderem ein rund 300 Jahre alter Stock-Amboss – gibt es unzählige Beispiele, wie diese Dinge aussehen und welche Funktion sie ausüben können. Die ersten Werkzeuge dieser Art waren einfache Gartengeräte, Griffe aus handgeschnitztem Wildholz mit altem Eisen kombiniert. Mit seinem kunsthandwerklich geprägten Blick fertigt Thorsten Klein unter anderem eine auf Kirschholz eingestielte Schuffel an, stellt Brettchen her, hinter denen sich neben einer imponierenden Maserung ein Messer versteckt, befestigt mit kleinen Magneten an einem Baumauswuchs ein Käse-Messer und erstellt ein kleines Kunstwerk, das auf dem Schreibtisch stehend durch Bewegung neue Perspektiven aufzeigt und die Kreativität fördert: „Die Formen entwickeln sich aus der Bildhaftigkeit.“ So entsteht aus einer alten Eichenwurzel ein geölter und lasierter Keilerkopf und aus einem anderen Holzstück ein „Astro-Zombie.“ Viele der in der Natur gewachsenen und dort gefundenen Teile seien anschaulich und auch funktional: „Manchmal schätze ich das Natürliche und Krumme, und manchmal muss es kerzengerade sein. Mich interessant alles, was die Natur bietet.“