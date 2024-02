Karneval in Meerbusch Der erste intergalaktische Rathaussturm in Meerbusch

Echte Jecken kennen kein schlechtes Wetter. Die Meerbuscher, die an Altweiber den Rathaussturm auf der Dorfstraße feierten, waren der beste Beweis. Unter den kostümierten Schaulustigen waren einige mit Schirm gekommen, die anderen nahmen den leichten Regen gelassen hin. Stimmungsvolle Karnevalslieder sorgten für gute Laune und die Tanzgarden von Kött on Kleen, den Büdericher Heinzelmännchen und Blau-Weiß Büderich wetteiferten um den schmissigsten Auftritt. Für anerkennende Lacher sorgte die Männertanzgarde der KG Fettnäpke. „Die Ausgeburt männlicher Anmut und von Rhythmusgefühl“, moderierte Stadtsprecher Michael Gorgs die Osterather ironisch an. Er, wie das ganze Rathausteam, war als Weltraumfahrer kostümiert, passend zum Sessionsmotto „Raumschiff Sonderprice – Wir schießen uns zum Mond“.