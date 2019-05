Fahrrad-Serie : Eine Fahrradtour für Neu-Meerbuscher

Das beliebte Meerbad in Büderich wurde für rund sieben Millionen Euro saniert. Foto: RP/Endermann

Der ADFC Meerbusch veranstaltet am 1. Juni eine „Neubürgertour“ entlang öffentlicher Einrichtungen in der Stadt. So können Neu-Meerbuscher die Stadterkundung mit einem Ausflug verbinden.

Von Angelika Kirchholtes

In den vergangenen Jahren sind viele Menschen nach Meerbusch gezogen. Besonders in Osterath, auf dem ehemaligen Ostaragelände, aber auch in Büderich neben dem Mataré-Gymnasium und in Lank-Latum an der Rottstraße sind Neubürger eingezogen, die die Angebote der Stadt nutzen wollen und sollen.

Allerdings gibt es Meerbusch erst seit 1970. Daher besitzt die Stadt kein zentrales Zentrum, sondern die städtischen Einrichtungen sind über die Stadtteile verstreut. Zur Orientierung und dem Auffinden von Hallenbad, Theater oder Volkshochschule bietet der ADFC Meerbusch (Allgemeiner deutscher Fahrrad-Club) am Samstag, 1. Juni, um 10 Uhr erstmalig eine „Neubürgertour“ per Fahrrad an. Dabei geht es von Osterath über Strümp und Lank-Latum nach Büderich. Wir zeigen Ihnen den Weg vorab:

Die Tour startet an der hinteren Seite des Bahnhofs (Nähe Edekamarkt). Von dort geht es rechts auf der Meerbuscher Straße ins Zentrum von Osterath. Dann geht es rechts auf die Hochstraße, an der früher viele Gehöfte lagen. Linker Hand ist St. Nikolaus mit dem gleichnamigen Brunnen und einer interessanten Uhr am Kirchturm zu sehen. Kleiner Tipp: Auf einer Stele wird die Funktionsweise erläutert.

Kurz danach steht die Gruppe vor der Geschäftsstelle der Volkshochschule und folgt dann dem Straßenverlauf Richtung Strümp. Am Ortsausgang von Osterath sieht man links die St. Mauritius Therapieklinik, ein großes Zentrum der stationären Rehabilitation. Die A57 wird überquert, um dann am nächsten Kreisverkehr rechts in das Wohngebiet Strümper Busch abzubiegen. Am Ende rechts halten und danach direkt auf den Recyclinghof zuradeln. Dort können die Bürger alle Reststoffe kostenlos abgeben – wie Grünabfälle, Sperrmüll, Elektrik, Metalle oder CDs. Zu bestimmten Terminen hält hier auch das Schadstoffmobil des Kreises.

Die Musikschule hat ihr zentrales Gebäude am Kaustinenweg. Foto: Klaus Mock

Die Tour kehrt dort wieder um und folgt der Straße Am Strümper Busch, umrundet das Meerbusch-Gymnasium und kommt auf den Mönkesweg. Links liegt die evangelische Versöhnungskirche. Kurz danach gibt es einen Abstecher auf den Kaustinenweg, wo sich das zentrale Musikschulgebäude befindet.

Schließlich wird der Ortsteil Strümp durchquert und die Xantener Straße Richtung Lank weitergefahren. Von dort aus geht es nach rechts auf die Pappelallee, ein idyllischer Weg, von wo aus der Blick in die freie Landschaft wandern kann. Am Ende geht es nach links auf die Hauptstraße und schließlich, vorbei an St. Stephanus, auf den Alten Markt. Hier können die Radler gut eine Pause einlegen und sich stärken: Es gibt eine Eisdiele und einige Restaurants rund um den schönen Marktbrunnen mit „Drickes, Stina und Trina“. Hier stört kein Autoverkehr.

Frisch gestärkt verläuft der Weg durch die Fußgängerzone, vorbei an Bäckern, noch einer Eisdiele, Cafés und Geschäften. Am Ende ist links das Rheinische Rheumazentrum St. Elisabeth zu sehen, wo es auch eine ambulante Notfallversorgung gibt. Gleich danach wieder nach rechts auf die Kemperallee. Dort befindet sich nicht nur eine der vielen Grundschulen Meerbuschs, sondern auch die Teloy-Mühle.

Die alte Getreidemühle von 1822 wurde zum Kulturzentrum umgebaut. Gleich rechts um die Ecke befindet sich die zweite kulturelle Veranstaltungsstätte Meerbuschs: das Forum Wasserturm, wo regelmäßig Kabarett, Theater, Konzerte und Kino stattfinden. Von Lank aus geht es über die Josef-Tovornik-Straße Richtung Süden zum Meerbuscher Wasserwerk. Dort biegt die Tour nach rechts in die Felder ab.

Die St.-Mauritius-Therapieklinik in Osterath. Foto: Ulli Dackweiler

Es folgt das Dorf Ilverich, erst geht es über den Brockhofweg und dann rechts über den Wirtschaftsweg In der Issel durch das Naturschutzgebiet Ilvericher Altrheinschlinge. Am Ende wird die Keimzelle Meerbuschs, das Gelände des ehemaligen Prämonstratenserklosters Meer, und dem Gartendenkmal Haus Meer, erreicht. Weiter geht es zum Friedhofsweg.