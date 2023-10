Impfen in Meerbusch Grippeschutzimpfungen gibt es auch in der Apotheke

An dieser Stelle setzt auch der Einsatz der Stamm-Apotheke an: „Wir wollen die Menschen mit unserem Impfangebot erreichen, die keinen Hausarzt haben, vielleicht nur samstags Zeit haben oder auch gehandicapt sind und die einfache Erreichbarkeit der Apotheke schätzen.“ Das Impfangebot in den Apotheken wurde vor drei Jahren in einem Pilotprojekt mit der Krankenkasse AOK getestet. Für Mitglieder dieser gesetzlichen Kasse wurden die Kosten übernommen. Auch die Stamm-Apotheken beteiligten sich an diesem Modellversuch und alle Apothekerinnen unterzogen sich einer Impfschulung. Denn vorrangig ist es die Aufgabe der Ärzte, den Impfstatus ihrer Patienten im Auge zu behalten. Die Akzeptanz der Patienten und Kunden war groß, sodass aus dem Modellprojekt in 2022 ein für alle gesetzlich und privat versicherten Männer und Frauen bereit stehendes Angebot wurde. Über 100 Impfwillige fanden sich im vergangenen Jahr bei Ulrich Stamm in den Apotheken ein. So wirbt er auch in diesem Jahr für die Auffrischung gegen Influenza.