Partens for Future und BUND laden ein : Demonstration für Frieden und Klimaschutz

Büderich Die Organisatoren fordern nicht nur Frieden in der Ukraine, sondern auch, dass Deutschland sich aus der Abhängigkeit von autokratischen Staaten befreien und auf moderne Energielösungen setzen soll.

(dsch) Unter dem Titel „Eine Welt. Ein Klima. Eine Zukunft. Für Frieden und Klimagerechtigkeit“ protestiert die „Parents for Future“-Gruppe aus Meerbusch zusammen mit der Ortsgruppe des BUND am Freitag, 25. März, ab 16 Uhr, für Frieden und Klimagerechtigkeit.

Mit großer Sorge und Solidarität mit den Betroffenen blickt das Organisationsteam auf Putins Krieg in der Ukraine. Menschen überall auf der Welt setzen sich für Frieden und Schutz der Menschen in der Ukraine ein. Das können die Meerbuscher – wie bereits am Rosenmontag, damals im Meerbad-Park – nun erneut gemeinsam in ihrer Stadt tun.