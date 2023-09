Demonstration in Meerbusch Lank BUND ruft zur Klimademo auf

So hat der Verkehrssektor in Deutschland das durch das Bundes-Klimaschutzgesetz vorgegebene Treibhausgas-Minderungsziel auch im Jahr 2022 verfehlt. „Verkehrsminister Wissing hält derweil am Verbrenner fest, will neue Autobahnen bauen und das Klimagesetz aufweichen“, so die Organisatoren der Demo. Für Sie müssen in der aktuellen Situation dringendst Verkehrsemissionen reduziert statt mehr Verkehr produziert werden. Der BUND und die Parents for Future arbeitet bereits seit Jahren auch in Meerbusch intensiv an einer Mobilitätswende und ruft daher engagierte Menschen dazu auf, gemeinsam mit ihnen am Freitag auf die Straße zu gehen.