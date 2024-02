Demonstration auf dem Dr.-Franz-Schütz-Platz Meerbusch stellt sich gegen Rechts

So voll war der Dr.-Franz-Schütz-Platz in Büderich schon lange nicht mehr. Mehr als 1000 Menschen waren am Sonntagnachmittag dem Aufruf des Bündnisses „Meerbusch gegen Rechts“ gefolgt, um ein Zeichen für Demokratie und Freiheit zu setzen. „Ich bin überwältigt, denn ich hätte nicht gedacht, dass der Zuspruch trotz des regnerischen Wetters so groß sein wird“, sagte Versammlungsleiter und SPD-Ratsherr Hans-Günter Focken, der die Kundgebung gemeinsam mit Parteikollege Felix Olbertz und Sarah Winter von den Grünen innerhalb weniger Tage auf die Beine gestellt hatte.