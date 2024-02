Umgang mit Demenz in Meerbusch Wenn Mama ihr Kind nicht mehr erkennt

Der Ehemann zieht zwei verschiedene Schuhe an, der Vater geht mit Jogginghose spazieren, und die Oma telefoniert nachts mit Familie und Freunden - diese Probleme scheinen erst mal banal, für Angehörige von Demenzerkrankten sind sie aber oft eine Belastung. Über diese Belastung erzählen Ehepartner sowie Töchter und Söhne in einem Gesprächskreis der Alzheimer-Gesellschaft Rhein-Kreis Neuss. Der Verein will Angehörige bei der Pflege und dem Umgang mit der Krankheit unterstützen.