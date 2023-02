Familie Debatte um den Sinn einer Leihmutterschaft

Seine Einschätzung bestätigte sich beim lebhaften Austausch von Meinungen und Argumenten. Otto Fricke, Bundestagsabgeordneter der FDP, warf zu Beginn den Begriff von der „Leihmutterschaft aus Nächstenliebe“ in die Debatte und führte ein familiäres Beispiel an – wenn nämlich eine Frau ihrer zeugungsunfähigen Schwester deren Kinderwunsch erfüllen könne. Eizellenspenden seien in Europa nur in zwei Ländern verboten, in Deutschland und Luxemburg. Das Gesetz müsse nach 30 Jahren überdacht und von der Politik neu geregelt werden. „Wer Geld hat, geht ins Ausland, wir kennen die Situation in der Ukraine“, sagte er. „Eine solche Kommerzialisierung gilt es zu verhindern.“ Den Begriff „Nächstenliebe“ sah Barbara Schwahn, Superintendentin des Kirchenkreises Krefeld-Viersen, kritisch. „Es kommt auf den Einzelfall an“, meinte sie. „Je mehr möglich ist, und das ist gewaltig, desto mehr Verantwortung tragen Menschen dafür, was sie tun und lassen sollen.“ Die Kirche solle als Leitplanke dienen und seelsorgerische Begleitung und Betreuung leiste.