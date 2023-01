David Norman Künstler lässt Meerbusch wimmeln

Studiert hat David Norman in Irland. Schon zur Gymnasialzeit zeichnete er für Mitschüler und gewann einen Poster-Wettbewerb gegen das Rauchen. Der Entwurf bestätigte ihn damals in seinem Vorhaben, Grafikdesign zu studieren. „Dabei habe ich mir immer alles erarbeiten müssen. Ich habe mich echt in die Materie reingekniet“, erinnert sich Norman. Als großes Naturtalent wolle er sich selber nicht beschreiben. Eine nächste Auszeichnung bekam er für ein Plakat, das zu mehr Sport aufrief. Der Preis dafür war 1972 eine Reise nach München. Und da hat schon seine Liebe zu Deutschland begonnen. München sei schön gewesen, es gab keinen Krieg und es lebten nette, freundliche Menschen dort.