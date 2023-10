Kunst aus Meerbusch Neuer Kalender mit Stadtansichten

Dem in Irland geborenen, seit 45 Jahren in Deutschland lebenden Illustrator ist es wichtig, Meerbusch gut darzustellen: „Wir sind eine junge Stadt, aber wir haben einiges zu bieten. Ich möchte das Wir-Gefühl in Meerbusch unterstützen und auffordern: Schaut hin, was wir sind.“ Und das ist nicht das erste Mal, dass seine Wahlheimat bei seiner künstlerischen Arbeit im Vordergrund steht. Unter anderem hat David Norman 2017 unter dem Titel „Tour de Meerbusch“ ein informatives Comic-Album erstellt und Anfang dieses Jahres gemeinsam mit Rebekka Möller, Vorsitzende des Vereins „Kleene Strömper“, ein Meerbusch-Wimmelbuch herausgegeben. Außerdem übernimmt der 69-Jährige auf Wunsch Porträts: „Alles, was ich tue, macht mir sehr viel Freude.“ Und wenn auch sein Meerbusch-Kalender 2024 (18,50 Euro), die Poster und Postkarten mit den neuen Motiven gut ankommen, hat er für das kommende Jahr schon neue Pläne. „Außerdem arbeite ich an einem Buch, das meine Zeit in Irland zum Inhalt hat“, ergänzt David Norman. Seine Meerbusch-Produkte sind bei ihm oder im Buchhandel in Lank und Büderich zu haben. Infos unter www.davidnormansart.de