Gastronomie in Meerbusch „Familie ist für mich einfach alles“

KOC Meine Familie und ich hatten 15 Jahre ein Restaurant mit 100 Plätzen in Düsseldorf. Das haben wir aufgegeben und wollten eigentlich mit der Gastronomie nichts mehr zu tun haben. Aber dann haben wir uns doch nach etwas Passendem umgeschaut und sind über Ebay-Kleinanzeigen auf das Lokal hier an der Bahnschranke an der Meerbuscher Straße aufmerksam geworden.