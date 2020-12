Das Jahr in Bildern : Das war 2020 in Meerbusch

Meerbusch Dank bewilligter Fördergelder können lang gehegte Wünsche finanziert und umgesetzt werden, etwa der Skate- und Bikepark oder die Leichtathletikanlage.

Was für ein Jahr. 366 Tage hatte es, und in der ersten Rückschau sind ein Großteil davon mit Erlebnissen rund um die Corona-Pandemie verknüpft. Auch wenn die damit verbundenen Einschränkungen vieles erschwert haben, so muss man feststellen, dass sich dennoch in diesem Jahr einiges in Meerbusch bewegt hat. Eine sehr schöne Erfahrung war dabei die große Hilfsbereitschaft und Kreativität von Menschen jeden Alters, die praktisch aus dem Nichts für neue Lösungen sorgten.