Wahlen in Meerbusch : Wahlhelfer für Landtagswahl am 15. Mai gesucht

Wahlhelfer für Landtagswahl am 15. Mai gesucht

Wahlen in Meerbusch

Meerbusch Wer sich am Wahlsonntag, 15. Mai, als Helfer engagieren und das städtische Wahlamt unterstützen möchte, kann sich ab sofort melden. Besondere Vorkenntnisse sind dafür nicht nötig.

(RP) Am 15. Mai wird in Nordrhein-Westfalen ein neuer Landtag gewählt. Damit die Wahl auch in Meerbusch reibungslos verläuft, ist das städtische Wahlamt noch auf der Suche nach Wahlhelferinnen und Helfern.