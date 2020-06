Freizeit in Meerbusch : Durch die Ilvericher Altrheinschlinge

Weite Wiesen und knorrige Baumstämme bestimmen die typische Landschaft im Naturschutzgebiet. Foto: Angelika Kirchholtes

Ilverich Bei einer Wanderung durch Meerbuschs größtes Naturschutzgebiet gibt es viel in der Natur zu entdecken. Mit etwas Glück sogar einen Graureiher. Die Tour, die wir Ihnen vorschlagen, beginnt und endet an Haus Meer.

Von Angelika Kirchholtes

Die Ilvericher Altrheinschlinge ist das größte Naturschutzgebiet in Meerbusch. Das Areal entstand vor etwa 7000 Jahren als Teil des Flussbettes des Rheins. Es ist die einzige vollständig geschlossene Altarmschlinge in unveränderter Geomorphologie am Niederrhein. Vor dem Bau des Deichs war das Gebiet regelmäßig überflutet. Im Zuge der Verlandung bildeten sich später Niedermoore mit typischen Bruchwald- und Feuchtgebieten.

Diese kann man bei einem schönen Spaziergang von Haus Meer aus erkunden. Wir nehmen Sie mit auf unsere Tour: Das alte Klosterareal, die Keimzelle und Namensgeber von Meerbusch, liegt etwas erhöht und ist von einem Gartendenkmal umgeben, das im 19. Jahrhundert von Clemens August Weyhe gestaltet wurde. Man kann das heute im Privatbesitz befindliche Gelände bei öffentlichen Parkspaziergängen besuchen. Wir folgen zunächst der Straße Haus Meer und biegen dann links in den Isseldyck ein, gleich wieder links in die Straße In der Issel. Vor dem Gestüt Schultenhof , das aus dem Jahr 1861 stammt, nehmen wir den Wirtschaftsweg links, der uns über die Felder nach Strümp führt.

Kurz vor der Straße Bergfeld zweigt ein Pfad rechts direkt in die Natur ab. Es sei denn, es ist Hochwasser. Dann empfiehlt es sich, weiter für 50 Meter der Straße zu folgen und erst bei der nächsten Möglichkeit abzubiegen. Der kleine Weg ist eine Idylle. Der Spaziergänger taucht in die typische Niederrheinlandschaft ein. Kopfweiden stehen am Wegesrand, ein kleines Bächlein, die Strempe, gluckert. Dazu ein Pfeifen, Zwitschern,Tirilieren - wie es in dem bekannten Kinderlied „Alle Vögel sind schon da“ heißt.

Die Ilvericher Altrheinschlinge ist eines der bedeutendsten Naturschutzgebiete in der Region mit einer reichhaltiger Flora und Fauna. Foto: Angelika Kirchholtes

Links, ein bisschen abseits des Weges, liegt die Strümper Quelle, eine der am Niederrhein seltenen Tümpelquellen, auf deren Wasseroberfläche sich die Sonnenstrahlen in der Entengrütze spiegeln. Für Kammmolche und Erdkröten ist hier ein wahres Paradies. Auch Libellen kann man hin und wieder beobachten, wie sie filigran über dem Wasser schweben. Folgt man dem lauschigen Weg kann man vieles entdecken: Baumpilze, abgestorbene Weidenstümpfe, die wie Gnome aussehen, und die Blumen, die zwischen dem Laub zu sehen sind.

Manchmal kann man sogar einen Graureiher beobachten oder einen Greifvogel, der hoch oben in der Luft auf Beute wartet. Die knorrigen Bäume am Wegesrand erfreuen das Herz jedes Fotografen. Motive gibt es hier zuhauf. Da, ein Specht! Das typische Pochen ist nicht zu überhören. In den Höhlungen der alten Bäume nisten auch Steinkäuze.

Am Ende des Fußweges treffen wir wieder auf den Weg In der Issel. Wir halten uns rechts auf dem asphaltierten Weg und erreichen ein Gehöft, auf dem uns eine ganze Schar Hühner mit zwei Hähnen begrüßt. Kurz danach ein weiterer Hof. Wir laufen nun durch die offene Landschaft und können den Blick schweifen lassen. Wiesen und Felder beherrschen das hügelige Bild. Links ist die Silhouette von Düsseldorf zu erkennen, davor das Klärwerk. Zeit zum Durchatmen. Der Weg führt immer weiter geradeaus, bis wir wieder zum Schultenhof und Haus Meer kommen.