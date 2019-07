Boot der Feuerwehr Meerbusch : Mit Franziska rettet die Feuerwehr Leben

Das Rettungsboot der Feuerwehr Meerbusch hatte 2019 zwölf Einsätze. Die Feuerwehr warnt vor Gefahren des Rheins.

„In diesem Jahr wurde Franziska bislang zwölfmal alarmiert“, erzählt Feuerwehrsprecher Frank Mohr. Aber nicht jeder Alarm bedeutet einen Einsatz. „Manchmal können sich die Personen selbst an Land retten, manchmal sind die Kollegen von der Düsseldorfer Feuerwehr eher am Einsatzort.“ Und zuletzt hatte ein Kanufahrer Anfang Juli eine junge Frau aus dem Rhein ziehen können. Auch das Reh, das Ende Mai scheinbar hilflos in der Strömung trieb, kam irgendwie alleine ans Ufer. Mohr erinnert sich: „Das war wirklich ein sehr ungewöhnlicher Fall.“

Meist sind es Menschen, die die Besatzung der Franziska aus dem Fluss rettet, manchmal Hunde. „Gerade jetzt, im Sommer, können wir gar nicht oft genug davor warnen, im Rhein zu schwimmen oder auch nur zu planschen“, sagt der Feuerwehrmann. „Die unterirdischen Strömungen sieht man gar nicht, sie sind aber lebensgefährlich.“ Gerade für Kinder, aber auch Hunde kämen gegen die Strudel unter der Wasseroberfläche nicht an. Und dass der Rhein in Ufernähe oder zwischen den Bunen ungefährlich sei, stimmt nicht. „Der Sog der großen Schiffe zieht eine Person schnell in die Mitte des Stroms.“ Manchmal reiche es, auf einem glitschigen Stein auszurutschen. Innerhalb von Sekunden würden selbst gute Schwimmer abgetrieben. Außerdem bestehe die Gefahr, dass man von einem Frachter überfahren wird.

Wie aber funktioniert eine Rettung auf dem Rhein? Nach dem Prinzip „Suchen, Finden, Retten“. An Bord der Franziska gibt es beispielsweise Rettungsring und Bootshaken, natürlich einen Notfallkoffer und ein Funkgerät, außerdem zwei leuchtend orange Überlebensanzüge aus Neopren, falls doch mal ein Helfer ins Wasser muss. „Normaler­weise werfen wir der Person zuerst einen Rettungsring zu. Das lindert die Panik“, sagt Mohr. Dann fährt die Franziska so nah wie möglich an die hilflose Person heran. „Theoretisch könnten wir sie an der Bootsseite hochziehen, aber das ist schwierig und anstrengend.“ Deshalb wird am Bug eine große Klappe geöffnet. Darunter klappt ein Gitter aus; eine Art Rammschutz, so Mohr, der verhindert, dass die Person unters Boot gerät. „Denn wegen des Wellengangs ist das ja permanent in Bewegung.“ Über die heruntergelassene Klappe, die sich wenige Zentimeter über der Wasseroberfläche befindet, können die Helfer den Ertrinkenden dann an Bord ziehen.