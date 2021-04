Distanzunterricht nach den Osterferien auch für Meerbuscher Schüler : Der Fernunterricht geht für die Meerbuscher Schüler weiter

Meerbusch An den Grundschulen und den weiterführenden Schulen in Meerbusch bereiten Lehrerinnen und Lehrer die Test-Kits auf Tabletts für die Schüler vor.

Doch nicht alle Eltern und Schüler hatten die Aussage der Ministerin mitbekommen und so kamen am Montagmorgen auch einige Mädchen und Jungen vergeblich an die Martinus-Grundschule in Strümp, die nicht für die Notgruppe angemeldet waren. „Sie mussten wieder abgeholt werden“, sagt Schulleiterin Anne Weddeling-Wolf. Erst am Samstag haben die Test-Kits die Schule erreicht, so dass am Montag die Lehrerinnen die Handhabung ausprobiert haben und die Tests für Dienstag für die Kinder in der Notgruppe vorbereiten werden. Das Gros der 340 Schülerinnen und Schüler wird wieder zweimal am Tag via Video-Konferenz unterrichtet werden. Lehrer, Eltern und Kinder hoffen, dass es bei der angekündigten einen Woche Distanz bleiben wird. „Außerdem hoffen wir nach der Rückkehr der Kinder, dass durch die Testungen nicht zu viel Unterrichtszeit verloren geht. Deshalb kümmern ir uns jetzt um eine reibungslose Test-Struktur“, sagt Anne Weddeling-Wolff.