Neueröffnung : Aus Blumen Meyer wird das Blumenmädchen

Seit mehr als 70 Jahren gibt es den Blumenladen, Daniela Gehlken hat ihn jetzt übernommen.

Von drei Gemälden schauen junge Männer in den Verkaufsraum, in ihre Vollbärte sind bunte Blumen geflochten. Die Einrichtung des lang gestreckten Raumes besteht aus weißen, filigranen Möbeln, grob bearbeitet aus Holz und Europaletten sowie aus Stühlen und Tischen, wie sie vor 60 Jahren in jedem deutschen Wohnzimmer standen. Die vielfältige Inneneinrichtung präsentiert zahllose Blumen, Sträuße und Topfpflanzen, die ihren Geruch in dem von zwei Seiten mit Glas verkleideten Raum des neuen Geschäfts „Das Blumenmädchen“ am Hohegrabenweg 95 werfen.