Aktion in Meerbusch „Dankstelle“ für Nicht-Autofahrer

Gerade in Meerbusch, wo es eine recht hohe Fahrzeugdichte gemessen an der Einwohnerzahl gibt, kann ein Umstieg auf den ÖPNV effizient sein – etwa zwei Drittel der Emissionen werden so eingespart, zudem könnte, so die Idee, langfristig auf dem Zweit- oder Drittwagen verzichtet werden.