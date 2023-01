Aktion in Meerbusch Viele Meerbuscher schickten Weihnachtspost an Senioren

(stz) Anfang Dezember hatte das Johanniter-Stift dazu aufgerufen, älteren Menschen mit Briefen und Postkarten in der Adventszeit eine Freude zu machen. Nun bedankt sich die Senioreneinrichtung. Die Aktion war ein voller Erfolg. „Mehr als 60 Einsendungen gingen ein“, schreibt das Johanniter-Stift. Darunter seien Briefe, Zeichnungen, Klapp- und Postkarten mit Weihnachtsmotiven, Fotos von Schneemännern und vielem mehr gewesen. Sogar selbstgebackene Kekse haben einige Meerbuscher für die Senioren geschickt. Die Aktion kam bei ihnen daher auch sehr gut an: „Eine wunderschöne Aktion. Jeder Brief war wie ein kleines Weihnachtsgeschenk. Wir bedanken uns herzlich bei allen Beteiligten für die schönen Zeilen. Sie haben uns die dunkle Jahreszeit erhellt und für viele strahlende Gesichter gesorgt“, sagt Brigitte Kümper, Beiratsvorsitzende.