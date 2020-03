Engagement in der Corona-Krise : Täglich frisches Essen unter dem Motto „Wir tun was“

Meerbusch In vielen Stadtteilen helfen sich die Menschen in der Corona-Krise gegenseitig. Mit Botengängen, dem Ausführen von Hunden oder einem Lieferservice.

„Unser Sport ist ja im Moment lahmgelegt“, sagt Ingo van Holt vom Vorstand des Vereins Treudeutsch Lank. „Deshalb stecken wir unsere Energie in Ideen, mit denen wir Menschen unterstützen können, die in dieser Krise Hilfe brauchen.“ Nachdem der kostenlose Einkaufsservice des „Verein engagiert“, der zum TD Lank gehört, ein Riesenerfolg geworden ist, kündigt van Holt an: „Wir haben nun das nächste Hilfsprojekt in Lank-Latum auf die Rampe geschoben.“ Der Name: „Wir tun was“.