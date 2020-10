Corona -Krise in Meerbusch : Annas Bistro Café in Osterath schließt Ende November

Annas Bistro Café in Osterath schließt Ende November

Corona -Krise in Meerbusch

Annas Bistro Café in Osterath, nahe der Meerbuscher Straße, schließt Ende November. Foto: Daniel Schrader

Meerbusch Ende November wird das Traditionscafé infolge der Corona-Krise schließen. Der Inhaber sucht aktuell noch nach einem geeigneten Nachfolger, der das Lokal übernehmen könnte.

Onnertz zog sich bereits vor zwei Jahren aus dem Tagesgeschäft zurück, ließ das Café aber seinen Mitarbeitern zuliebe weiterlaufen, die dann selbstständig den Betrieb vor Ort organisierten. „Das hat wunderbar funktioniert“, berichtet Onnertz, „dann fing es aber mit Corona an.“ Wie bei vielen anderen Gastronomien machten der Shutdown und die Corona-Verordnungen einen rentablen Betrieb des Cafés schwer. Früher seien viele Gruppen in das Café gekommen, regelmäßig habe es dort Klassentreffen gegeben. Das ist nun aber nicht mehr beziehungsweise nur noch unter der Einhaltung hoher Auflagen möglich.

Entsprechend sei der Betrieb in Zukunft nur dann rentabel gewesen, wenn Onnertz wieder selbst im Café gearbeitet hätte, was er aber nicht mehr wollte. Deshalb hat er sich nun entschieden, Ende November den Betrieb zu beenden. Sehr zum Leidwesen seiner Kunden, die ihm bereits mehrfach ihr Bedauern über das baldige Ende des Traditionscafés bekundet hätten. Für sie und seine Mitarbeiter täte ihm das Ende sehr Leid, er selbst habe in den vergangenen zwei Jahren jedoch bereits genügend Zeit gehabt, um das Kapitel nun abschließen zu können.