Ordnungsamt lobt Bevölkerung : Stadt muss kaum Corona-Verstöße ahnden

Das Symbolbild zeigt einen Tisch im Restaurant. Die meisten Meerbuscher Gastronomen halten sich an die Vorgaben. Foto: dpa/Martin Schutt

Meerbusch Das Ordnungsamt der Stadt Meerbusch lobt das korrekte Verhalten der Bevölkerung und zieht ein positives Zwischenfazit. Bislang wurden lediglich drei Bußgeldbescheide erlassen. Die meisten Verstöße gibt es beim Versammlungsverbot.

Arnd Römmler ist zufrieden. Denn als Abteilungsleiter für Öffentliche Sicherheit und Ordnung der Stadt Meerbusch registiert er stadtweit kaum Verstöße gegen die Corona-Maßnahmen: „Nach wie vor ist die Lage in Meerbusch sehr entspannt. Hier hat sich die Situation im Vergleich zur akuten Phase nicht verändert. Das Verhalten der Meerbuscher Bevölkerung ist als vorbildlich zu werten“, stellt er lobend heraus.

Am häufigsten würden die Mitarbeiter des Ordnungsamtes auf Verstöße gegen das Versammlungsverbot treffen. Insgesamt halte sich die Zahl der gemeldeten und vermeintlichen Verstöße gegen die Schutzmaßnahmen aber bislang absolut in Grenzen. Und die Menge der eingeleiteten Bußgeldbescheide sowieso: „Bislang wurden drei Bußgeldbescheide erlassen“, resümiert Römmler. Damit musste die Stadt seit Mitte April kein weiteres Bußgeld erteilen.

Schon damals lag die Zahl der Bescheide lediglich bei drei. Da aber aktuell noch zehn laufende Verfahren bearbeitet würden, könnte diese Zahl bald ein wenig ansteigen, so Römmler. Bei dem bislang höchsten erlassenen Bußgeld im Zuge der Corona-Maßnahmen ging es um das Restaurant Haus Meer in Büderich, das laut Meerbuscher Ordnungsamt am Gründonnerstag Gäste auf seiner Terrasse bewirtet haben soll. Das Bußgeld lag mit 4200 Euro im vierstelligen Bereich.