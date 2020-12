Silvester in Meerbusch : Spritzige Ideen für den Start ins neue Jahr

Meerbusch Haben Sie Lust auf außergewöhnliche Silvester-Drinks? Wir stellen Ihnen hier einige Rezepte zum Nachmixen vor: aus dem Chaplin’s Underground, aus der Cocktail Bar Rapunzel und aus Leo’s Weinbar.

Größere Silvesterpartys fallen aus in diesem Jahr. Ebenso alle öffentlichen Veranstaltungen. Die meisten Meerbuscher werden daher allein, zu zweit oder lediglich mit wenigen Vertrauten auf die traditionellen Glockenschläge um Mitternacht warten. Doch so ganz ohne „Spritziges“ sollte man sich von diesem seltsamen und belastenden Jahr 2020 dann doch nicht verabschieden.

Chaplin‘s Underground In der Bar in Büderich steht bei Veranstaltungen häufig Barkeeper Max Bergfried hinter der Theke. Mit ihm hat Marco Vieten, Besitzer der urigen Event-Location unter dem Yomaro auf der Dorfstraße, einen erfahrenen und preisgekrönten Mixer zur Seite. 2016 gewann Max Bergfried bei den Mixology Awards den Newcomer Award. Als Student der Lebensmittelwissenschaften nähert er sich dem Thema Cocktails von zwei Seiten und beschäftigt sich neben seinen phantasievollen Mixturen intensiv mit den qualitativ besten Zutaten. Sein favorisiertes Getränk ist Gin, er hat sogar ein eigenes Destillat kreiert und kündigt an: Ab Mitte Januar wird „Yoshi Nama - Little Tokyo Dry Gin“ erhältlich sein. Max Bergfrieds Drink für den Silvesterabend heißt „Mandarin Smash“.