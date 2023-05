Coaching in Meerbusch „Pferde sehen einen nicht als CEO“

Die Meerbuscherin bietet auch Coachings ohne Pferde an, oft geht es dabei raus aus dem Büroalltag und rein in die Natur, wie auch am Samstag. „Es war eine Reise der Sinne: das Frühstück, das Vogelgezwitscher, die Berührung des Fells“, schwärmt Spinrad. Auch die Teilnehmer des Workshops fühlten sich nach eigenen Angaben glücklich und motiviert, ihren Weg weiter zu gehen. Dieser wird nach Workshopende noch drei Wochen lang über Impulse auf Whatsapp begleitet. Am Ende kommen alle Teilnehmenden noch einmal online zusammen, tauschen sich aus und lesen einen Brief, den sie sich zu Beginn des Kurses selbst geschrieben haben.