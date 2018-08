Coaching für Tennis-Nachwuchsspieler

Linus holt sich Rat beim Headcoach Marcos Aurelio Gorritz – und bekommt am Ende viel Lob und hat eine bessere Rückhand.

Beim Tennis-Turnier waren Trainer aus der „Rafael Nadal Academy“ aus Mallorca zu Gast und weihten Tennis-Kids in die Geheimnisse des Profi-Trainings ein. Vorjahres-Halbfinalist Nikola Kuhn spielte sich erneut bis ins Viertelfinale vor.

„Vamos“ (Los, Auf geht’s, Vorwärts) hört man oft auf Tennisplätzen, auf denen spanische Spieler aktiv sind. So feuern sie sich gerne selber an. So wie derzeit auf den Courts von Grün-Weiß-Rot Büderich (GWR) beim ATP Tennisturnier.