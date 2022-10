Leseförderung : Clara Wichmann leitet jetzt die Stadtteilbibliothek in Lank

Die Stadtbibliothek Meerbusch verfügt über ein stets aktuelles Lese- und Informations-Angebot. Auch in den Stadtteilen ist das Ausleihen möglich. Kinder werden hier früh an Bücher herangeführt.

Insgesamt kann sich das Angebot der Stadtbibliothek Meerbusch mit dem einer größeren Stadt vergleichen. „Ich bin immer wieder erstaunt, mit welch‘ relativ schmalem Personal-Team – zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für drei Standorte - es hier so gut läuft“, lobt Clara Wichmann. Die 24-Jährige ist seit Juli für den Betrieb in der Stadtteilbibliothek Lank zuständig. Sie lebt in Neuss und hat dort eine dreijährige Ausbildung zur Fachangestellten für Medien und Informationsdienst, Fachrichtung Bibliothek, absolviert. Ihre Bewerbung in Meerbusch wurde positiv aufgenommen: „Ich wollte gern im Rhein-Kreis bleiben.“ In Lank hat sie sich schnell eingearbeitet: „Ich wurde gut aufgenommen und die Arbeit hier macht mir sehr viel Spaß.“