Circus Traber in Meerbusch „Unseren Tieren geht es gut“

25 Jahre alt ist Buddy. „Ich kenne ihn mein ganzes Leben lang und bin mit ihm groß geworden“, sagt Ron Traber. Der 27-Jährige zeigt auf ein großes geschecktes Pferd, das neben zwei schwarzen auf dem Dr.-Hans-Lampenscherf-Platz in Osterath grast. „Das sind Friesen und ganz liebe Tiere.“ Ein paar Meter weiter stehen sieben Ponys auf einem umzäunten Rasenstück. Und noch etwas weiter machen vier Hunde – ein Collie und drei Mischlinge – in einem Gehege ein wenig Siesta. Die Tiere gehören zum Cirkus Traber und treten, wie die jüngeren der 25 menschlichen Familienmitglieder, diese Woche in der Manege auf. Von Donnerstag bis Sonntag sind Aufführungen unter dem Motto „Salto Mortale“ geplant. „Wir hätten sogar schon am Mittwoch starten können, weil wir mit dem Aufbau schneller fertig sind als erwartet“, berichtet Ron Traber. Er selbst ist Artist, Gleichgewichtskünstler und Jongleur. Das große Zelt haben sie zu Sechst aufgebaut.