Corona-Krise : Vorstellungen abgesagt – Existenzangst beim Circus Traber

Der Circus Traber muss seine Gastspiele wegen der Corona-Krise auf unbestimmte Zeit absagen. Doch die Tiere brauchen weiterhin Futter. Weil die Vorräte knapp werden, bittet die Zirkusfamilie um finanzielle Hilfe

(ena) Seit November hat die Zirkusfamilie Traber – das sind rund 25 Familienmitglieder zwischen zwölf und 61 Jahren sowie mehr als 20 Hunde, Pferde, Ponys und Ziegen – nun schon ihr Winterlager an der Broicherseite in Kaarst aufgeschlagen. „Ende März wäre unsere Premiere in Osterath auf dem Schützenplatz gewesen“, erzählt Ron Traber. Aber wegen Corona fallen sämtliche Auftritte aus. „Die Nachricht kam in der Woche, als wir mit der Werbung beginnen wollten. Die Plakate waren schon gedruckt.“