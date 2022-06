Ausstellung im Alten Küsterhaus : Das Fichtensterben in der Kunst

Meerbusch Im Alten Küsterhaus zeigt Christina Puth Werke, die sich mit dem Verlust der Natur und den Informationen darüber beschäftigen. Ihre Leitfrage und zugeleich Titel der Ausstellung: „Was wissen wir denn wirklich?“

„Die Flut der Informationen ist so groß, die Quellen so vielfältig, die Zusammenhänge so komplex, die Missinformation so präsent, manchmal weiß man gar nicht, was man denken soll“, erläutert die Künstlerin das Thema der Ausstellung. Exemplarisch beschäftigt sich Puth, die Meisterschülerin bei Professor Brandl war, mit der Fichte, deren Heimat weiter im Norden und Osten Europas liegt, aber wegen ihres schnellen Wuchses auch in Deutschland kultiviert wurde – und heute mit dem trockenen Klima nicht zurecht kommt. „Wenn ich durch das Sauer- und Siegerland fahre, sehe ich Unmengen von verdorrten Bäumen“, erzählt sie. Das gab den Anstoß zu ihrer künstlerischen Auseinandersetzung. Sie fotografierte den sterbenden Wald und einzelne Exemplare und führte diese Fotos in ihre Collagen ein, die sie als Mix Media Druck bezeichnet.