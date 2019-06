Stadtverwaltung Meerbusch : Neuer Kämmerer für Meerbusch

Christian Volmerich folgt am 1. September auf Helmut Fiebig, der in den Ruhestand geht.

(RP) Christian Volmerich wird neuer Kämmerer der Stadt Meerbusch. Zum 1. September wird der 51-jährige gebürtige Düsseldorfer die Nachfolge von Helmut Fiebig antreten und damit in den Verwaltungsvorstand aufrücken. Der Haupt- und Finanzausschuss bestätigte in seiner Sitzung am Dienstagabend einstimmig die Personalentscheidung von Bürgermeisterin Angelika Mielke-Westerlage.