Künstler aus Meerbusch : Meerbuscher mit Musikpreis ausgezeichnet

Lank-Latum Der Lank-Latumer Christian Olejnik alias „Der Ole“ ist jetzt für sein zweites Solo-Album „Durch die Zeit“ mit dem Preis für das beste deutschsprachige Album des Jahres ausgezeichnet worden.

„Ich freue mich über diesen Preis, weil er eine Anerkennung für die gesamte Band ist, und auch für alle, die an der Entstehung des Albums mitgewirkt haben“, sagt „Der Ole“. Eigentlich hatte der 43-Jährige mit dem Thema Musik bereits komplett abgeschlossen. In den 1990er Jahre war Olejnik als Bassist und Sänger in mehreren Punkbands in Krefeld aktiv. Gemeinsam mit Claus Pütz, Mike Duda, Sascha Utecht und Sebastian Beyer gründete er dann 2000 in Meerbusch die Punkband „Massendefekt.“ Das Quintett veröffentlichte vier Alben und spielte mehr als 220 Konzerte in Deutschland, Österreich und Belgien. Doch nach rund neun Jahren „hat es nicht mehr so leicht angefühlt. Zudem war mein ganzes Leben ausschließlich auf die Musik gerichtet, das wollte ich nicht mehr“, erzählt der „Ziehsohn“ des verstorbenen Toten Hosen-Schlagzeugers Wölli Rohde.