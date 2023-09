Politik in Meerbusch Chantal Messing ist neue Einzelspitze der SPD

„Unser Ziel ist, die SPD in Meerbusch zu einem Ort des politischen Austausches zu machen. Gerade in diesen herausfordernden Zeiten muss Politik die Sorgen und Ängste der Menschen verstehen und ernst nehmen“. Als Beispiel führt Messing die fehlenden Plätze in den Offenen Ganztagsschulen an. Dort besteht aktuell ein Mangel, der durch die groß angelegten Neubauprojekte gelöst werden soll. Bis dahin ist das Problem an vielen Schulen aber akut, was viele Meerbuscher Familien und laut Messing offensichtlich auch die Stadt „eiskalt erwischt“ habe.